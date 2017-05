Ransomware Harus Jadi Perhatian Utama Pemerintah

JAKARTA - Komputer di seluruh dunia lumpuh akibat ransomware. Serangan baru yang dijuluki Wannacry itu puncaknya terjadi pada Sabtu 13 Mei.

Program tersebut menjadi senjata pelaku siber untuk menyerang sejumlah bisnis kesehatan di seluruh dunia termasuk Indonesia.

Di mulai pada Kamis 11 Mei secara global, ransomware memeras pengguna Windows dengan memblokir file pribadi mereka dan menuntut pembayaran USD300 untuk memulihkan akses.

"Eropa yang paling tinggi terkena serangan ini, negara kedua itu ada Amerika, kalau Indonesia belum separah mereka," kata Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (14/5/2017).

Menurut sejumlah ahli keamanan, hacker diduga memanfaatkan kerentanan yang ditemukan dan disembunyikan pengguna masa depan oleh National Security Agency (NSA).

"Virus ini berkerja dari satu user kena, semua juga kena. Jadi nggak perlu interaksi dari user ini udah kesebar ke seluruh komputer, misal di perkantoran," ujar pria yang kerap disapa Chief RA tersebut.

Dirinya juga meminta pemerintah Indonesia untuk memberi perhatian terhadap peristiwa ini. Karena Wannacry tak hanya menyerang pelaku bisnis kesehatan.

"Pemerintah harus on top in this issue, saya mau mereka perhatian dengan peristiwa ini. Ini tak hanya menyerang proses bisnis rumah sakit, pabrik Nissan di Sunderland, UK juga kena. Kita berusaha meminimalisir virus ini menjangkit siber di Indonesia," imbuhnya.