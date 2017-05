Hebat, Menteri Komunikasi Malaysia Apresiasi Fasilitas IT MNC Group

JAKARTA - Teknologi dan informasi modern yang dimiliki MNC Group membuat Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia Datuk Seri Dr Salleh Said Keruak kagum. Dalam kunjungannya hari ini, ia sempat melihat beberapa fasilitas IT yang berada di MNC New Center, Jakarta Pusat.

Beberapa fasilitas IT seperti Master Control, Data Center, Sistem DRC, MNC Board Channel dan lainnya sempat mendapatkan ketertarikan dari menteri. Dengan senangnya ia mendengarkan pemaparan dari tim MNC Group saat menjelaskan mengenai kecanggihan sistem IT-nya.

"Master kontrol ini untuk melihat feeding dari luar negeri dan juga daerah. Selain itu ini juga digunakan untuk memantau data center," kata salah seorang tim dari MNC Group saat menjelaskan kepada Menteri.

Selepas melakukan rangkaian tur ke beberapa fasilitas IT MNC Group, Datuk Seri Dr Salleh Said Keruak mengaku bahwa ia terpukau dengan teknologi yang digunakan. Menurutnya, kecanggihan sistem IT yang dimiliki MNC Group telah menggunakan teknologi yang modern.

"Saya pikir kalau dari segi teknologi di MNC Group ini banyak teknologi baru. Dan ini amat sesuai sekali dalam dunia media, sarana dan prasarana itu penting. MNC telah memberikan penekanan pada sarana yang modern," ungkapnya kepada para wartawan.

Tak hanya berkunjung ke fasilitas IT, Menteri Komunikasi dan Multimedia juga sempat mencoba ruang siaran berita. Dari beberapa rombongan bahkan terlihat mengabadikan moment tersebut dengan ber-selfie dan memofto ruangan studio.