Waduh, Situs Kominfo Tidak Bisa Diakses

JAKARTA - Situs Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) tidak bisa diakses. Belum diketahui apa yang menyebabkan situs tersebut tidak bisa dibuka melalui situs maupun mobile.

Pantauan okezone, situs Kominfo yakni www.kominfo.go.id terlihat putih dan terdapat tulisan "This site can’t be reached", Minggu (14/5/2017).

Sedangkan di mobile, tertulis "An error occurred. Sorry, the page you are looking for currently unavalaiable. Please try later." "If you are the system administration of this resource then you should check the error log for details". "Faithfully yours, nginx."

Hingga saat ini belum ada keterangan resmi mengenai tidak bisa diaksesnya situs kominfo.