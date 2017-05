Viral, Jalanan Berbahaya Ini Masih Digunakan di Dunia

JAKARTA – Jalan merupakan sarana transportasi darat. Lingkupnya meliputi segala bagian jalan, baik itu bangunan pelengkap yang dibangun di atas permukaan tanah maupun di atas permukaan air.

Ada bermacam-macam jenis jalan yakni jalan khusus, jalan umum, jalan tol, dan jalan bebas hambatan. Jika hidup di kota tentu sudah biasa untuk melihat jalanan aspal yang hanya lurus saja. Lain hal dengan yang ada di wilayah perdesaan apalagi belum terjamah modernisasi.

Berikut sejumlah foto jalanan berbahaya yang tengah viral di media sosial (medsos) Twitter ini akan membuat Anda merinding.

Skippers Canyon, New Zealand

Terdapat jurang dan tebing yang curam, tikungan, dan penyempitan jalan jika melalui jalur ini. Bahkan, agen penyewaan mobil lokal pun enggan memberikan asuransi bagi mereka yang akan melewati rute ini.

The James W. Dalton Highway, Alaska, USA

Jalan yang hanya beralaskan kerikil ini memiliki panjang sekira 666 kilometer (km). Hanya ada tiga permukiman, tiga stasiun pengisian bahan bakar, dan hanya ada satu rumah sakit di seluruh jalan raya ini. Kepolisian setempat kerap memeriksa keberadaan segala sesuatu yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam kondsi di Alaska itu.

The "Nose of the Devil" Railway, Ecuador

Jalur kereta api ini dibangun di atas batu pada ketinggian 800 meter (m). Hingga kini wisatawan masih diizinkan naik di atas kereta pengangkut barang tersebut.

Maeklong Railway Market, Thailand

Mungkin terlihat sama seperti pasar pada biasanya. Namun, saat mendengar peluit kereta api, maka para pedagang pasar ini langsung mengambil barang dagangan dan melipat tenda mereka hanya dalam hitungan detik. Hal tersebut dilakukan untuk memberi jalan kereta dengan kecepatan sekira 15 km per jam.