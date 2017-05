Game Legend of Zelda Bakal Rilis untuk Ponsel

TOKYO - Nintendo dilaporkan mengembangkan game Legend of Zelda untuk versi ponsel mobile. Menurut laporan dari The Wall Street Journal, Nintendo ingin merilis game Zelda untuk gamer mobile pada 2018.

Dilansir T3, Senin (15/5/2017), Nintendo diduga bekerja pada game Zelda terbaru, mengikuti judul game populer Zelda: Breath of the Wild di konsol game. Laporan mengklaim bahwa developer akan merilis dua hingga tiga game mobile tahun depan.

Tampaknya, game ini akan dapat dimainkan secara gratis seperti Fire Emblem Heroes atau satu sistem pembayaran seperti Super Mario Run. Belum diketahui apakah game Zelda terbaru itu memiliki kaitan dengan seri Breath of the Wild.

Game Legend of Zelda merupakan unsur-unsur aksi, petualangan, dan permainan menyelesaikan teka-teki. The Legend of Zelda merupakan salah satu waralaba Nintendo paling berpengaruh.

Wikipedia juga menerangkan, The Legend of Zelda rilis pertama pada 21 Februari 1986. Game tersebut meluncur awalnya untuk konsol game Nintendo Entertainment System.