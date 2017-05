Hacker Curi Film 'Pirates of The Caribbean 5'

CALIFORNIA - CEO Walt Disney Bog Iger mengungkapkan, para hacker mengklaim telah mencuri akses ke film Disney yang belum pernah dirilis. Hacker tersebut dilaporkan menuntut uang tebusan sebagai imbalan karena ia tak memublikasikan film tersebut.

Menurut Hollywood Reporter, Iger memberikan komentar tentang dugaan pencurian tersebut kepada karyawan ABC selama pertemuan di New York.

Iger tak mengatakan film mana yang diancam untuk dirilis, namun Deadline melaporkan bahwa itu adalah 'Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’, film kelima ‘Pirates of the Caribbean’ yang baru akan dibuka di bioskop pada 26 Mei.

Di samping itu, Iger dilaporkan mengatakan bahwa para hacker mengancam merilis lima menit pertama film tersebut jika tuntutan mereka tak terpenuhi dan kemudian sisanya dalam 20 menit hingga akhirnya mereka dibayar.

Jumlah akhir yang mereka minta tak diketahui, tapi Iger mengatakan bahwa mereka meminta pembayaran yang besar di bitcoin. Demikian seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (17/5/2017).