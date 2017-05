Sebut Dunia Tengah Damai, Bill Gates Dinyinyir Netizen

JAKARTA – Kesuksesan Bill Gates menjadikan namanya populer di dunia. Tak jarang banyak orang yang mengagumi Gates yang juga memiliki kepedulian terhadap orang lain.

Sayangnya, komentar negatif kali ini muncul dari netizen kepada orang terjaya di dunia itu. Penyebabnya yakni tweet Gates yang mengatakan bahwa saat ini merupakan masa yang paling damai dalam sejarah manusia.

“@SAPinker menunjukkan bagaimana dunia semakin baik. Kedengarannya gila, tapi itu benar. Ini adalah masa paling damai dalam sejarah manusia,” tulis Gates melalui akun Twitter-nya.

Netizen yang tak sepaham pun melontarkan komentarnya dan menyatakan bahwa saat ini masih ada pertikaian di mana-mana, sehingga tidak tepat jika dikatakan masa paling damai.

“Kecuali Anda tinggal di Libya, Irak, Suriah, Afghanistan, Yaman, Gaza, Palestina, Honduras. Tetapi Anda tinggal di Amerika Serikat sehingga tak ada masalah,” komentar akun @n_the_mountains

“Dalam waktu dua tahun saya mengungsi tiga kali di Suriah. Untuk orang-orang seperti saya, itu tidak tampak dunia yang damai,” ujar netizen @abouddandachi.

Beberapa netizen bahkan mengunggah informasi yang menunjukkan peristiwa didunia untuk menguatkan sanggahannya atas klaim Gates. Tweet dari suami Melinda Gates ini telah di-retweet hingga lebih dari 1.500 kali dan mendapat like lebih dari 3.500 netizen.

