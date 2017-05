Regulator Eropa Desak Facebook Perketat Pengaturan Privasi Pengguna

PARIS - Facebook tampaknya terus mendapat tekanan di berbagai negara. Kini, pihak berwenang di Prancis dan Belanda menentang cara Facebook dalam menangani sejumlah data pengguna yang dikumpulkannya.

Kelompok pengawas privasi di Prancis dan Belanda menyebutkan, Facebook tak memberikan pengguna banyak kontrol atas data mereka sendiri. Tak hanya itu, raksasa jejaring sosial itu diklaim mengumpulkan informasi situs web pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna.

Seperti dilaporkan New York Times, yang dikutip Engadget, Rabu (17/5/2017), regulator tersebut seperti tak bergigi dalam menghadapi mesin cetak uang Facebook. The French Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) mengenakan denda hanya 150 ribu euro sementara pihak Belanda belum menetapkan denda sama sekali.

Sementara itu, Facebook mengklaim bahwa kode tersebut sesuai dengan peraturan perlindungan data Eropa dan baru-baru ini menyederhanakan pengaturan privasinya. Di sisi lain, ini bukan pertama kali Facebook berbagi segalanya mendekati otoritas yang rapuh di Eripa dan menyebabkan perubahan nyata bagi pengguna