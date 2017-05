Intip Hal yang Dipelajari CEO Perusahaan Teknologi saat di Perguruan Tinggi (1)

SAN FRANCISCO - Bagi mahasiswa baru, memilih jurusan bisa seperti keputusan yang membentuk masa depan kehidupan seseorang. Namun, gelar dalam ilmu komputer bukan menjadi jaminan bahwa nantinya mereka berhasil menciptakan startup miliaran dolar.

Chief executive officer (CEO) terbaik dan tercerdas di bidang teknologi berasal dari berbagai latar belakang pendidikan. Beberapa jurusan pilihan mereka terhubung sempurna dengan yang dicapainya saat ini, namun yang lainnya merupakan buah hasil keputusan. Berikut ini hal yang dilajari oleh CEO teknologi dunia di perguruan tinggi, seperti dikutip dari Business Insider, Kamis (18/5/2017).

Reed Hastings, CEO Netflix

Almamater: Bowdoin University (B.A.), Stanford University (M.S.)

Jurusan: Matematika (B.A.), Ilmu Komputer (M.S.)

Hastings menunda penerimaan kuliahnya selama satu dekade untuk melanjutkan pekerjaan musim panasnya yakni menjual vacuum door to door. Sementara di Bowdoin, Hastings menjalankan Outing Club yang menyelenggarakan climbing dan berkano.

Jack Ma, CEO Alibaba

Almamater: Hangzhou Normal University (B.A.), Cheung Kong Graduate School of Business

Jurusan: Bahasa Inggris (B.A.), M.B.A.

Ma tidak masuk perguran tinggi pada usaha pertamanya atau yang kedua bahkan yang ketiga. Secara keseluruhan, Jack Ma mengajukan kuliah empat kali sebelum diterima dan mendapat gelar bahasa Inggris.

Travis Kalanick, CEO Uber

Almamater: UCLA (dropped out)

Jurusan: Computer Engineering

Kalanick pergi ke UCLA untuk belajar teknik komputer, namun ia keluar untuk mengerjakan Scour, mesin pencari peer-to-peer.

Meg Whitman, CEO Hewlett Packard Enterprise

Almamater: Princeton University (B.A.), Harvard Business School

Jurusan: Economics (B.A.), M.B.A.

Whitman awalnya ingin menjadi seorang dokter dan memulai karier kuliahnya dengan belajar sains dan matematika. Namun, setelah menghabiskan musim panas menjual iklan untuk majalah, dia justru beralih jurusan jurusan ekonomi.

Satya Nadella, CEO Microsoft

Almamater: Manipal Institute of Technology (B.S.), University of Wisconsin Milwaukee (M.S.), University of Chicago Booth School of Business

Jurusan: Electrical Engineering (B.S.), Computer Science (M.S.), M.B.A.

Meskipun Nadella kelahiran India, ia awalnya ingin menjadi pemain kriket profesional. Namun, ia menyadari sejak dini bahwa akan lebih baik mengejar hasratnya untuk bidang sains dan teknologi. Ia mendapatkan gelar sarjana teknik elektro karena selalu ingin membangun sesuatu. Kemudian, ia pergi ke Amerika Serikat (AS) karena menginginkan sebuah universitas dengan program komputer sains.