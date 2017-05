Intip Hal yang Dipelajari CEO Perusahaan Teknologi saat di Perguruan Tinggi (2-Habis)

SAN FRANCISCO - Pernahkah Anda bertanya apa yang dipelajari para chief executive officer (CEO) perusahaan teknologi dunia semasa duduk di bangku perguruan tinggi? Ya, beberapa jurusan yang dipilih mereka mungkin ada yang terhubung atau tidak dengan apa yang mereka capai saat ini.

Berikut ini hal yang dilajari oleh CEO teknologi dunia di perguruan tinggi, seperti dikutip dari Business Insider, Kamis (18/5/2017).

Tim Cook, CEO Apple

Almamater: Auburn University (B.S.), Duke University’s Fuqua School of Business

Jurusan: Industrial Engineering (B.S.), M.B.A.

Mark Zuckerberg, CEO Facebook

Almamater: Harvard University (dropped out)

Jurusan: Psikologi dan Ilmu Komputer

Zuckerberg tak pernah menyelesaikan salah satu dari dua jurusan yang dipilihnya karena drop out (DO) sejak tahun kedua. Ia pun pindah ke Palo Alto dan bekerja full time di Facebook.

Larry Page, CEO Alphabet

Almamater: University of Michigan (B.S.), Stanford University (M.S.)

Jurusan: Computer Engineering (B.S.), Computer Science (M.S.)

Evan Spiegel, CEO Snapchat

Almamater: Stanford University (dropped out)

Jurusan: Product Design

Elon Musk, CEO Tesla and SpaceX

Almamater: University of Pennsylvania’s College of Arts and Sciences & Wharton School of Business

Jurusan: Fisika dan Ekonomi

Sebelum membayangkan menempatkan orang di Mars, Musk menikmati lebih banyak kegiatan pejalan kaki. Sebagai sarjana di University of Pennsylvania, Musk terkenal menyewa sebuah rumah dengan 12 kamar tidur dan mengubahnya menjadi sebuah kelab malam, yang terkadang memiliki tamu sebanyak 500 orang.

Marissa Mayer, CEO Yahoo

Almamater: Stanford University (B.S., M.S.)

Jurusan: Symbolic Systems (B.S.), Computer Science (M.S.)

Mayer tiba di Stanford dengan sebuah rencana untuk mengejar jalur pra-med dan akhirnya menjadi ahli bedah saraf anak. Namun, tahun pertama ia mengambil kelas yang disebut CS 105A—Computer Science for Non-Majors dan dengan cepat jatuh cinta dengan bidang itu.