Servis Ponsel dalam 30 Menit, Bule Ini Sanjung Anak Muda Indonesia

JAKARTA – Kemampuan yang dimiliki masyarakat Indonesia kini tak kalah dengan negara lainnya. Dalam hal teknologi, masyarakat Indonesia bahkan sering kali belajar secara autodidak.

Salah satu kemampuan anak Indonesia dipuji oleh wisatawan mancanegara. Pasalnya, seorang anak muda yang tak diketahui identitasnya, berhasil memperbaiki perangkat iPhone yang ia miliki.

Padahal sebelumnya, ia mencoba memperbaikinya di Singapura dengan proses selama satu jam, namun hasilnya merujuk dikirim ke China. Dalam akun Facebook-nya, wisatawan bernama Nik Semenov ini mencurahkan pengalamannya.

“Jakarta vs Singapore: in Spor they have tried to fix my phone for 1 hour, 2 people. Finally came to conclusion that I need to send it to China, it will take 3 weeks to fix and cost SGD 400. In Jkt in Ambass mall: 30 min, one guy 17 years old, for idr 750k (usd 50) fixed my problem in 30 min, gave 30 days warranty and free juice while I was waiting. Not that bad in Big Durian,” tulisnya.

Posting-an bule ini kemudian diunggah kembali oleh akun @Aswicahyono di jejaring sosial Twitter dan mendapat beragam komentar.

“Aslinya klo yg begini,bangsa kita berpotensi..tetangga sy gape ngulik ECU mbl2 eropa misal renault,mercy,bmw cm ngandelin IC dr glodok,” kata akun @edwin_basuki

“Sumpah..liat info ini gua jadi semangat..ternyata orang indo ndak kalah sama orang luar..INDONESIA hebat!!!,” komentar netizen @benycahya89.

Netizen dengan akun @ariev7xx juga berkomentar, “jago nguprek om. tapi belum bisa buat hp canggih polytron aja masih import spartpartnya.”