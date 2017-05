Ngakak, Begini kalau Polisi Tilang Waria di Jalan

JAKARTA – Polisi acap kali dikenal sebagai orang yang tegas dan bijaksana. Tak ayal penampilannya pun selalu rapi dengan badah yang tegap.

Namun kini image itu seolah mulai pudar seiring perkembangan teknologi. Banyak polisi yang juga turut eksis di media sosial.

Image itu juga seketika hilang saat polisi menindak pelanggaran yang dilakukan oleh seorang waria. Dalam video yang diunggah oleh akun @lantas_semarang, tampak seorang polisi tengah memproses tilang terhadap waria.

Lucunya, polisi ini juga menirukan gaya bicara waria saat menanyakan nomor kendaraannya. Setelah diproses, waria itu diberikan slip berwarna biru. Tak lama kemudian sang waria mencium polisi dan meninggalkannya.

Video lucu ini mampu meraik perhatian netizen dan mengundang beragam komentar.

“salah malah ketawa lihat tingkah pak pol nya dlm menghadapi mbak e hahaha,” kata akun @fajar_asmara81.

“Ini kok dadi kudu ngguyu ya minn,” ujar netizen @abbasJOSS.

Netizen @arinugroho_99 juga berkomentar “edayan kabeh.”

Salah satu pelanggar yg kena tilang, What do you think? 😂😂 #opspatuhcandi2017 pic.twitter.com/PfrFtm40S5— SatlantasPolrestabes (@lantas_semarang) 17 Mei 2017