Ini Reaksi Siri saat Diminta Buka Google Assistant

JAKARTA - Kecerdasan buatan dalam format asisten digital telah cukup banyak ditemui saat ini. Fungsi dari teknologi itu sendiri yakni memudahkan pengguna melakukan sesuatu dengan smartphone yang dimilikinya.

Saat ini sendiri telah ada beberapa asisten digital yang tersedia di PC, mobile, maupun perangkat rumahan seperti Cortana (Microsoft), Alexa (Amazon), Siri (Apple), dan Google Assistant (Google).

Di antara asisten digital tersebut, Google telah memperluas jangkauan Assistant miliknya ke perangkat iOS. Perilisan sendiri telah diumumkan secara bersamaan dengan ajang kumpul pengembang, Google I/O, Rabu waktu setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa Google Assistant akan menjadi pilihan lain pengguna iOS, selain asisten digital milik Apple, Siri. Lantas bagaimana jika Siri diminta untuk membuka Google Assistant? Tech Radar pada Jumat (19/5/2017) telah mempraktikkannya.

Saat diminta untuk membukanya, ternyata Siri tak mengerti dan cenderung menolak permintaan tersebut. Siri malah mengatakan kembali permintaan dari pemiliknya. Berikut percakapan lengkapnya dalam bahasa inggris.

"Hey Siri."

"Yes?"

"Can you open up Google Assistant because you're not good enough?"

"Can you open up Google Assistant because you're not Goodnuf?"

Sebagaimana diketahui, Siri di iPhone memiliki kecerdasan yang terbilang canggih. Ia biasanya bisa membaca pesan, membukakan aplikasi, memutar musik, hingga mencari informasi melalui mesin telusur Bing.

Diharapkan, Apple bisa meningkatkan kemampuan Siri di pembaruan iOS 11. Pihak perusahaan sendiri saat ini dikabarkan bakal membuat speaker pintar yang menggunakan sistem kecerdasan buatan tersebut.