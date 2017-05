Bule Ini Pilih Servis Ponselnya di Mal Jakarta, Begini Alasannya

JAKARTA – Sebenarnya banyak sekali alasan mengapa kita harus bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dari ragam budaya, pilihan wisata yang tak sedikit, melimpahnya kuliner, hingga penduduknya sendiri yang luar biasa hebat.

Hal itu juga diakui oleh Nik Semenov. Salah satu warga negara Singapura yang memilih menyervis ponselnya di salah satu mal di Jakarta ketimbang di negaranya sendiri.

Lewat laman Facebooknya, ia mengungkapkan sangat puas dengan pelayanan yang diberikan dan juga harga yang dibayar untuk menyervis ponselnya tersebut.

“Jakarta vs Singapore: in Spor they have tried to fix my phone for 1 hour, 2 people. Finally came to conclusion that I need to send it to China, it will take 3 weeks to fix and cost SGD 400. In Jkt in Ambass mall: 30 min, one guy 17 years old, for idr 750k (usd 50) fixed my problem in 30 min, gave 30 days warranty and free juice while I was waiting. Not that bad in Big Durian,” tulis Nik dalam akun Facebooknya.

Hal itu juga mendapat respons positif dari netizen yang membaca posting-an Nik tersebut.

“Sumpah..liat info ini gua jadi semangat..ternyata orang Indonesia ndak kalah sama orang luar..INDONESIA hebat!!!,” kata akun Beny Cahya.

Netizen lain seperti Retna Sri Karminingsih juga mengungkapkan, “This is so funny I had that experience same before #foreverambass,” ujarnya.