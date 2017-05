Twitter Sempat Tumbang Akibat Kesalahan Teknis

JAKARTA – Layanan microblogging Twitter sempat tumbang pada Jumat atau 19 Mei 2017. Hal ini diketahui dari munculnya pesan di situs www.Twitter.com berlatar belakang biru tentang adanya kesalahan teknis.

“Something is technically wrong. Thanks for noticing – we’re going to fix it up and have things back to normal soon,” tulis Twitter. Pesan tersebut bila diartikan yakni mengonfirmasi adanya kesalahan teknis dan pihak Twitter akan memperbaikinya.

Gangguan akses ini tak hanya dialami oleh pengguna Twitter versi web, tetapi juga pengguna aplikasi Android dan iOS. Saat pengguna mem-posting sebuah tweet akan muncul pesan yakni, “Tweet not sent. We’re sorry, we weren’t able to send your Tweet. Would you like to retry or save this Tweet in drafts?”.

Meski belum ada keterangan dari pihak Twitter, peristiwa ini diklaim akibat kesalahan teknis yang terjadi di perusahaan tersebut. Gangguan akses ini juga terjadi di seluruh dunia meliputi Amerika Serikat, India, Eropa, Jepang dan Indonesia.