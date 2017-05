MNC Play Bersama Full Color Entertainment Meriahkan Konser BOYZLIFE

JAKARTA – Setelah sukses bekerjasama dengan Full Color Entertainment dalam konser Air Supply pada Maret 2017, kini MNC Play kembali berkolaborasi sebagai Official Broadband Partner untuk memfasilitasi penggemar di konser BOYZLIFE: The Boyz are Back in Town yang digelar hari ini atau 21 Mei 2017 di Lagoon Garden, The Sultan Hotel & Residence Jakarta.

BOYZLIFE terbentuk atas ide Keith Duffy (mantan personil Boyzone) usai melihat aksi solo Brian McFadden (mantan personil Westlife). Keith akan berkolaborasi dengan Brian, membentuk grup duo baru bernama BOYZLIFE, yang merupakan penggalan nama Boyband Boyzone dan Westlife yang sudah membesarkan nama mereka berdua.

“Ini merupakan sebuah kebanggaan bagi kami dapat bekerjasama kembali dengan Full Color Entertainment, kali ini dalam gelaran konser BOYZLIFE. Sebelumnya kami ikut menjadi bagian dari kesuksesan konser Air Supply di The Hall Kota Kasablanka,” tutur Aditya Haikal, GM Marketing MNC Play dalam siaran resmi yang diterima Okezone, Minggu (21/5/2017).

David Ananda, Managing Director Full Color Entertainment mengungkapkan, “Aksi panggung BOYZLIFE tentunya akan berbeda dari aksi-aksi panggung Boyzone dan Westlife".

BOYZLIFE akan membawakan lebih dari 18 buah lagu hits dari Boyzone dan Westlife seperti ‘Flying Without Wings’ (Westlife), ‘No Matter What’ (Boyzone), ‘Love Me for A Reason’ (Boyzone), ‘If Let You Go’ (Westlife) dan termasuk lagu Westlife yang tak sempat dinyanyikan Shane Filan saat konser sebelumnya di Jakarta yaitu 'Queen of My Heart’ selama 90 menit.

Tak luput, MNC Play juga menyediakan free wifi dengan kecepatan berselancar internet yang tinggi, agar penggemar dapat menikmati konser yang disajikan dengan mengabadikan aksi panggung.