Waduh, Ilmuwan Ungkap 10 Spesies Baru yang Terancam Punah

JAKARTA – Para ilmuwan seringkali menemukan spesies baru yang aneh di berbagai belahan dunia. Biasanya spesies ini telah hidup ribuan tahun lalu, bahkan masih ada yang bertahan hidup hingga kini.

Selama satu dekade sejak daftar pertama disusun pada 2008, hampir 200 ribu spesies baru ditemukan. Namun, para periset memperingatkan bahwa manusia berisiko tidak menemukan spesies karena meningkatnya kepunahan.

Mereka juga mengatakan faktor yang lebih signifikan menyebabkan kepunahan cepat adalah manusia.

Sebenarnya, para periset telah mengungkapkan 10 spesies baru untuk tahun ini. Daftar tersebut disusun oleh State University of New York College of Environmental Science International Institute for Species Exploration (IISE).

Empat spesies yang ditemukan berasal dari Asia (India, Indonesia, Laos dan Malaysia). Selebihnya berasal dari Meksiko, Amerika Serikat, Brazil, Kolombia, Australia dan India.

“Ini bukan kabar baik, justru kita mengalami krisis keanekaragaman hayati dan fakta bahwa kita telah kehilangan spesies lebih cepat daripada kita menemukannya. Tingkat kepunahan 1.000 kali lebih cepat daripada prasejarah,” ujar Presiden ESF Dr Quentin Wheeler, Direktur pendiri IISE dikutip dari Daily Mail, Minggu (21/5/2017).

Daftar 10 spesies tersebut meliputi, Laba-laba Eriovixia Gryffindori, Serangga Eulophophyllum kirki, tikus Gracilimus radix, kaki seribu dengan 414 kaki (Illacme tobini), semut Pheidole drogon, Potamotrygon rex, Scolopendra cataracta, Solanum ossicruentum, bunga anggrek (Telipogon diabolicus) dan cacing merah yang ditemukan di laut dalam (Xenoturbella churro).