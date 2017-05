Ledakan di Konser Ariana Grande Gegerkan Linimasa Medsos

JAKARTA - Ledakan bom mengguncang Kota Manchester, Inggris. Peristiwa itu terjadi saat konser penyanyi asal Amerika Serikat, Ariana Grande, usai digelar pada Senin 22 Mei 2017 malam waktu setempat.

Sedikitnya, 19 orang meninggal dunia dan 50 orang lainnya mengalami luka-luka. Hingga kini, pihak berwenang masih belum mengetahui motif di balik teror tersebut.

Kejadian tersebut cukup mengagetkan warga dunia. Pantauan di media sosial Twitter, terdapat beberapa topik populer yang berkaitan peristiwa ledakan tersebut. Misalnya, Kota Manchester dengan kicauan sebanyak 4,91 juta dan Ariana sebanyak 2,15 juta tweet.

Warganet tampaknya cukup berdukacita atas kejadian itu. Sebagian besar mereka mengicaukan rasa simpatinya melalui akun Twitter.

Sedih banget mendengar apa yang terjadi di Manchester. Don't hate the suicide bomber. Hate the devil who tempt him to do it— VJ Daniel Mananta (@vjdaniel) 23 Mei 2017