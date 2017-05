Ucapan Duka Iringi Kepergian Nicky Hayden di Twitter

JAKARTA - Setelah dirawat hampir sepekan, mantan juara dunia MotoGP, Nicky Hayden, akhirnya mengembuskan napas terakhirnya pada Senin 22 Mei 2017 malam. Ia meninggal akibat tertabrak sebuah mobil saat sedang bersepeda di Rimini, Italia.

Nicky mengalami luka cukup parah di bagian dada serta kepala. Ia sempat mendapatkan perawatan intensif saat kritis di sebuah rumah sakit di Italia. Sayangnya, pria berusia 35 tahun itu tak mampu bertahan.

Setelah meninggalkan dunia MotoGP, Nicky Hayden masih bergelut di bidang balapan yakni di kejuaraan World Superbike. Kepergian Nicky pun begitu dirasakan oleh semua pencinta MotoGP dan World Superbike.

Di media sosial Twitter, nama Nicky Haryden bahkan bertengger di daftar terpopuler. Ia telah disebutkan sebanyak 196 ribu sekira pukul 10.40 WIB. Banyak warganet yang turut kehilangan dan menyampaikan rasa dukacitanya.

Bangun pagi and dapat berita Nicky Hayden dah meninggal. Dah 2 my favorite riders meninggal. RIP Nicky and Luis Salom 😢😞— 🌺 miya 🌺 (@miyameeooww) 22 Mei 2017