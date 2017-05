Tagar #PrayForManchester Bergema di Seluruh Dunia

JAKARTA - Tragedi ledakan bom yang terjadi di konser Ariana Grande, masih menyisakan duka dan kejutan bagi seluruh warga dunia. Tagar #PrayForManchester hingga saat ini masih ramai diserukan oleh warganet di dunia maya.

Tagar tersebut bahkan sempat memuncaki daftar terpopuler sekira pukul 14.30 WIB. Sebagian besar netizen masih terus mengucapakan rasa dukacitanya melalui sosial media Twitter.

I'm so sorry about what happened, I hope this won't happen once again but we can't be sure at all. #PrayForManchester— 🔍youna🔎 [exam] (@summonbts) 23 Mei 2017