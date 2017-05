Google Tambahkan Family Sharing ke Youtube, Keep, dan Photos

MOUNTAIN VIEW - Google rupanya ingin mempermudah penggunanya untuk berbagi hiburan dan hal lainnya dengan keluarga. Oleh sebab itu, Google mengumumkan cara baru untuk berbagi hal dengan enam anggota keluarga termasuk di aplikasi Google seperti Youtube dan Keep.

Di Youtube, Anda bisa stream live TV dengan anggota keluarga dari ABC, FOX, NBC, CBS, dan beberapa jaringan kabel. Tak hanya itu, Youtube juga menawarkan DVR yang tak kehabisan ruang penyimpanan.

Untuk saat ini, Youtube TV hanya tersedia di pasar tertentu seperti San Francisco Bay Area, New York City, dan Chicago. Sementara itu, di Google Keep, Anda bisa berbagi kolaborasi dalam Keep, yang bisa membantu hal-hal seperti daftar belanja dan tugas.

Bahkan, dengan kalender keluarga di aplikasi Google Calender, Anda bisa menggordinasikan jadwal. Tak ketinggalan, Google Photo juga akan membiarkan Anda berbagi foto dan video.

Raksasa pencari telah membuat dorongan untuk teknologi keluarga. Pada Maret, Google memperkenalkan Family Link, yang memungkinkan Anda membuat akun Google untuk anak-anak di perangkat Android. Sebelum itu, secara teknis anak-anak berusia 12 tahun ke bawah tidak diperbolehkan menggunakan Gmail atau meninggalkan komentar Youtube.