MNC Play Goes to School Sebar Internet Gratis di Nevasca 2017

MALANG - MNC Play Goes to School memberikan pengalaman internetan gratis di Hari Ulang Tahun ke-67 SMAN 1 Malang. Melalui acara “The New Viva for SMANSA’s Creation” (Nevasca), para pelajar diharapkan bisa mengembangkan potensi non-akademik yang belum terekspos sebelumnya.

“MNC Play giat memberikan pengetahuan dan pengalaman tentang layanan yang kami miliki kepada pelajar dan mahasiswa di berbagai kota besar di Indonesia. Program MNC Play Goes to School diluncurkan untuk memberikan dukungan terhadap pengembangan kreativitas para pelajar. Selain di Kota Malang, beberapa kegiatan serupa di kota lainnya yang tak luput dari perhatian kami di antaranya Cikal Cup, PL Project, SIS Olympiad, Spring Medan, Sparcle 2017, dan masih banyak lagi,” ujar Aryanto Ary, Branch Head MNC Play Malang dalam keterangan kepada Okezone, Rabu (24/5/2017).

“Melalui layanan internet cepat ataupun TV kabel Interaktif yang kami miliki, para pelajar dapat leluasa untuk mengembangkan berbagai kemampuan yang dimiliki,” tambah Ary.

Tema yang diangkat dalam acara ini adalah Stage of Mindblowing Arts. Semua pengisi dan peserta acara yang berasal dari siswa dan alumni SMAN 1 Malang dibebaskan untuk menunjukan penampilan terbaik dan bebas mengekspresikan diri lewat seni.

Ketua Pelaksana, Nadira P. Krisandy mengatakan “Suatu kebanggaan bagi kami mendapatkan dukungan dari MNC Play untuk menyelenggarakan acara ini. Kami berharap acara ini dapat menjadi inspirasi bagi para pelajar untuk tidak berhenti berkarya dan mengeksplorasi kemampuan di dalam diri. Salah satu caranya adalah dengan memaksimalkan penggunaan layanan yang ditawarkan oleh MNC Play”.