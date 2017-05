Mario + Rabbids Kingdom Battle Akan Hadir di Nintendo Switch

RENNES – Ubisoft, salah satu perusahaan game terbesar di dunia banyak diterpa oleh rumor seputar Mario + Rabbids Kingdom Battle. Namun usaha yang mereka lakukan dalam menutupi rumor tersebut berakhir dengan hasil yang sia-sia.

Setelah permainan tersebut muncul, Nintendo World Report telah menerbitkan dokumen pemasaran internal yang mengungkapkan informasi yang lebih konkret tentang permainan ini.

Dilansir Nintendo-Insider, Rabu (24/5/2017), permainan ini akan menggambarkan pertempuran yang ‘gila’. Selama 20 jam permainan diciptakan untuk menjelajahi dan bertarung secara bergiliran. Terdapat 4 dunia untuk dijelajahi, dan pemain dapat menemukan teka-teki dan zona rahasia dengan banyak telur paskah yang menunggu untuk ditemukan.

Ada delapan karakter yang dapat pemain pilih. Setiap karakter akan menyajikan permainan dan kepribadian uniknya tersendiri. Karakter tersebut antara lain adalah si tokoh utama yakni Mario sebagai pemimpin, lalu ada Luigi (The Eagle-Eye), Peach (The Badass Princess), Yoshi (The Explosive Head), Mario Rabbid (The Macho Man), Luigi Rabbid (The Unstable), Peach Rabbid (Sassy Nofilter) dan yang terakhir adalah Yoshi Rabbid (The Crazy One).

Dalam permainan ini pemain dapat beralih ke opsi taktis seperti lari, lompatan tim, membengkokkan pipa dan merusak perlindungan dengan senjata yang pemain bawa dan senjata itu dapat ditingkatkan atau upgrade. Dengan tujuh tipe musuh, satu bos, dan satu bos di tiap dunia yang dimainkan, pemain akan ditugaskan untuk bertempur dan tergantung dengan keadaan.

Dengan brand Rabbids yang menyajikan humor dan kekonyolan karakternya, diharapkan permainan ini akan memberikan pengalaman bermain yang menyenangkan dan menyegarkan untuk menjadi kejutan di ajang E3 2017. Menurut Nintendo-Insider, permainan ini akan dihadirkan pada Agustus atau September tahun ini.