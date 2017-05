Gandeng China, Ilmuwan Australia Ingin Cegah El Nino

TAZMANIA – The Centre for Southern Hemisphere Oceans Research (CSHOR) adalah kolaborasi penting antara China dan Australia. Mereka resmi bermitra untuk membuka fasilitas penelitian kelautan tersebut di Hobart, Australia.

Laporan dari Xinhua, Rabu (24/5/2017), mengatakan bahwa China Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNLMST) akan berkerjasama dengan Australia Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) untuk meningkatkan pemahaman ilmiah tentang masa depan iklim dunia.

Para ilmuwan telah lama mengetahui bahwa siklus laut yang lebih hangat di Pasifik, El Nino sering membawa kekeringan ke daratan Australia.

“Meskipun kita tidak secara geografis dekat, lautan belahan bumi bagian selatan bisa memiliki dampak besar pada iklim Asia dan juga dapat memengaruhi curah hujan di China,” ujar Direktur QNLMST Wu Lixin.

Begitu pun saat siklus laut lebih dingin dan El Nino terjadi, hujan deras dan banjir pun dapat terjadi. Namun, seiring berjalannya waktu, ilmuwan juga mengetahui bahwa Samudera Hindia juga mengalami hal serupa.

Menurut Steve Rintoul, seorang ilmuwan iklim di CSRIO mengatakan, “Ketika kedua peristiwa tersebut berinteraksi, hal itu dapat berdampak buruk bagi orang Australia dan iklim di Asia Tenggara,” terangnya.

Para ilmuwan meyakini dengan kerja sama ini dapat membuat perubahan pada iklim Samudera Hindia, Samudera Pasifik, dan Samudera Selatan.