Duka Bom Kampung Melayu, #PrayForJakarta Jadi Trending Topic

JAKARTA - Meledaknya bom di Terminal Kampung Melayu pada Rabu 24 Mei malam, membawa luka untuk Ibu Kota Jakarta. Sebanyak 11 orang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Kesedihan juga melanda di dunia maya. Netizen pun berduka dan membuat #PrayForJakarta hingga menjadi trending topic.

Seperti diungkapkan salah seorang personel JKT 48 Viviyona Apriani "Terrorism is not religion. Please stay safe everyone #prayforjakarta" tulisnya dalam akun @Yona_JKt48.

Sejumlah lembaga negara pun menyampaikan duka cita melalui akun resminya. @KEMENPORA_RI menuliskan "Turut berduka atas peristiwa yang terjadi di Kampung Melayu. Mari satukan diri, satukan hati lawan segala bentuk terorisme #prayForJakarta."