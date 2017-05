Perempuan Berhijab Meriahkan Emoji Anyar Twitter

CALIFORNIA – Twitter kembali memanjakan penggunanya. Kali ini, Twitter merilis emoji dengan jumlah yang banyak. Seperti diketahui, beragam bentuk emoji mampu mendukung pesan percakapan di berbagai aplikasi.

Twitter merupakan platform media sosial pertama yang menambahkan sejumlah 69 ikon emoji bagi penggunanya. Secara keseluruhan, jumlah emoji anyar Twitter mancapai lebih dari 200 emoji dengan beragam warna dan gaya. Dilansir Engadget, Kamis (25/5/2017), kini tersedia beberapa bendera baru, perempuan berhijab, orang dengan rambut abu-abu, dan lainnya.

Namun, Anda perlu memeriksa aplikasi Twitter sebelum menjajal ikon emoji ini. Ikon itu tak tersedia pada aplikasi Tweetdeck, iOS, Mac, dan Android Nougat, karena belum menerapkan standar Emoji 5.0.

Desainer Twitter, Bryan Haggerty, mengatakan Apple kemungkinan akan menambahkan dukungan untuk emoji baru pada iOS 11. Sementara Tweetdeck akan menambahkannya segera. Untuk mencobanya, Anda dapap membuka Twitter dalam versi web dan memeriksa deretan emoji baru microblogging tersebut.

🆕 🤩 We've just added all the new emojis to https://t.co/LOTAlBvtUR and updated our Twemoji open source repo 🥡 https://t.co/lD0IvE7ifj— Bryan Haggerty 🤩 (@bhaggs) 23 Mei 2017