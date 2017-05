Assistant Bakal Jadi Ladang Uang Baru Google

MOUNTAIN VIEW - Google menguji model pendapatan lainnya menggunakan Google Assistant. Hal tersebut diketahui berkat pemaparan Google Senior Vice President of Advertising and Commerce Sridhar Ramaswamy di konferensi Google Marketing Next.

Disitat dari Android Authority, Jumat (25/5/2017) Ramaswamy memperluas model pendapatan Assistant dengan alasan pendapatan akan datang dari suggesting khusus mitra penjualan dibandingkan memasukkan iklan. Dengan cara ini, Google bekerja seperti afiliasi untuk bisnis tersebut karena mendapatkan potongan setiap penjualan untuk membantu pembelian.

Di sini, pemasar tak akan dikenakan biaya karena bisnis mereka tercantum dalam suggestion Assistant. Google mengatakan bahwa mereka akan fokus pada fitur pengguna terlebih dulu dan akan mengerjakan model pendapatan ini untuk sementara.

Meskipun beberapa mungkin merasa aneh dengan fakta bahwa Google menghasilkan uang dari suggestion, ini disinyalir menjadi fitur yang bisa membantu pelanggan menemukan produk di dekatnya.