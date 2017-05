'Battlefield 1' Bakal Miliki DLC Tentara Perempuan

SAN FRANCISCO - Downloadable content (DLC) berikutnya untuk ‘Battlefield 1’ disebut ‘Name of the Tsar’. Penambahan inti paket konten yang bisa di-download ke game adalah Russian Army.

Selain itu, DLC juga membawa empat peta baru serta tentara Rusia, senjata, dan kendaraan. EA telah mengonfirmasi bahwa tentara perempuan multiplayer ‘Battlefield 1’ juga termasuk dalam DLC ini seperti dikutip Ubergizmo, Jumat (26/5/2017).

EA telah mengonfirmasi bahwa kelas Rusia akan diwakili oleh tentara perempuan yang berasal dari Women’s Battalion of Death. EA telah mengonfirmasi hal tersebut saat mengungkapkan rincian tambahan tentang Russian Army atau Scout Class.

Penambahan tentara perempuan ini telah lama ditunda karena tentara laki-laki sebagian besar ditampilkan dalam mode multiplayer seri. DLC The Name of the Tsar untuk ‘Battlefield 1’ akan dirilis musim panas ini. Sayangnya, tanggal rilis pasti untuk DLC ini belum tersedia.