Microsoft Rebrands Layanan Pesaing Twitch

REDMOND - Sejak awal, platform live streaming Microsoft dikenal sebagai Beam. Sekarang, platform live streaming Microsoft itu berubah nama menjadi Mixer.

Menurut co-founder dan engineering Mixer Matt Salsamendi, perubahan namanya adalah keputusan yang sulit, namun perlu dibuat jika Mixer berhasil dalam skala global. Terlepas dari perubahan namanya, Mixer juga mengumumkan beberapa fitur yang akan mengarah ke platform segera seperti dikutip Android Authority, Sabtu (27/5/2017).

Fitur ini memungkinkan sebanyak empat orang untuk menyiarkan streaming mereka bersama-sama sebagai satu tampilan split-screen bersama. Ini memungkinkan orang menonton pertandingan League of Legends dan Overwatch dari banyak sudut pandang.

Mixer juga menyebutkan dua fitur yang membedakannya dari orang seperti Youtube dan Twitch. Streaming interaktif memungkinkan orang untuk memengaruhi gameplay untuk judul yang mendukung fitur ini dengan judul ‘Telltale Games seperti The Walking Dead: A New Frontier’ dan ‘Marvel’s Guardians of the Galaxy: A Telltale Series’ yang menggabungkan fitur ‘crowd play’.

Fitur co-streaming Mixer tersedia untuk semua pengguna PC dan Insiders di Xbox One. Layanan juga merilis aplikasi mobile Mixer Create untuk Android yang mendukung self-broadcasting dan pada akhirnya akan mencakup kemampuan untuk melakukan streaming game mobile.