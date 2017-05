AS Larang Laptop di Semua Penerbangan Internasional, Kenapa?

NEW YORK - Sekretaris Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat (AS) John Kelly mengatakan bahwa ia mempertimbangkan pelarangan laptop di kabin penumpang dari semua penerbangan internasional ke dan dari AS.

Hal ini akan menjadi perluasan besar pembatasan DHS yang mulai berlaku pada Maret, dengan melarang elektronik lebih besar dibandingkan telefon di dalam kabin pada penerbangan ke AS dan Inggris dari bandara di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Saat ditanyai oleh Fox News Sunday soal kemungkinan bahwa ia melarang laptop dari semua penerbangan internasional masuk dan keluar dari AS, ia menjawab bahwa itu mungkin.

Disitat Cnet, Senin (29/5/2017) Kelly menambahkan bahwa ada ancaman nyata terhadap penerbangan dengan mengatakan bahwa teroris terobsesi dengan gagasan untuk menjatuhkan pesawat terbang dalam penerbangan, terutama jika kapal itu adalah kapal induk AS. Tak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa AS akan menaikkan bar untuk keamanan penerbangan jauh lebih tinggi dari sekarang.

Seperti diketahui, pada Maret 2017, DHS melarang sementara penumpang membawa laptop, tablet, dan perangkat lainnya yang lebih besar dibandingkan ponsel pada penerbangan dari 10 negara Timur Tengah dan Afrika.

Kemudian pada awal Mei, DHS mengatakan mungkin melarang laptop pada semua penerbangan dari Eropa juga. Ia memberlakukan larangan tersebut setelah injelijen mengungkapkan bahwa para teroris sedang mengembangkan bahan peledak yang bisa disembunyikan di perangkat elektronik portabel.