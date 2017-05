Wow, Keberanian Anak Ini Patut Diacungi Jempol

JAKARTA - Anjing galak penjaga rumah memang kerap menyeramkan bagi sebagian orang, tak terkecuali orang dewasa. Namun seorang anak kecil dalam video di bawah ini menunjukkan keberaniannya dalam menghadapi komplotan anjing tersebut.

Tayangan yang berasal dari CCTV itu memperlihatkan dua orang bocah yang sedang lewat di sebuah komplek perumahan. Namun setibanya di sebuah rumah, mereka dihadang oleh beberapa ekor anjing yang menghampirinya.

Salah seorang anak kemudian lari terbirit-birit. Namun seorang anak lainnya justru bertahan dan menghadapi serbuan anjing. Terlihat beberapa kali ia berusaha mengusir anjing tersebut hingga akhirnya kawan yang kabur tadi meminta pertolongan. Beruntung ia bisa selamat dari anjing yang menyerangnya.

If only I had 1/10th the bravery of that kid pic.twitter.com/md6954VStA— Arnold ShalwarNikker (@DaPakiGuy) 28 Mei 2017