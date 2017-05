Viral, Kapal Captain Jack Sparrow Ditenggelamkan Susi Pudjiastuti

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastiti tak hentinya membuat heboh media sosial. Setelah populer dengan video ajakan memakan ikan, kini Menteri yang terkenal nyentrik itu kembali menarik perhatian netizen.

Kebiasaan Menteri Susi yang menenggelamkan perahu nelayan ilegal ternyata dibuat dalam komik strip โ€˜Pirates of The Carribean: Bu Susi Revengeโ€™. Dalam komik tersebut tokoh utama Captain Jack Sparrow berniat merampok di perairan Indonesia.

Namun hal itu tak keburu dilakukan. Sebab sebelum beraksi, Susi Pudjiastuti lebih dahulu menenggelamkan kapalnya dengan cara diledakkan.

Jangan sampai salah masuk perairan kami! Capt Jack Sparrow sekalipun ngga akan bisa lari. Don't mess up with our Minister @susipudjiastuti!๐Ÿ˜Ž pic.twitter.com/QxbYwXWjrA โ€” KKP RI (@kkpgoid) 29 Mei 2017