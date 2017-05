Tim Cook Kenang Pahlawan Amerika

JAKARTA - CEO Apple, Tim Cook, turut memperingati Memorial Day yang dirayakan oleh warga negara Amerika Serikat. Pria berkacamata itu menuliskan sebuah kicauan di akun Twitter-nya mengenai penghormatan kepada para pahlawan.

"Kita menghormati para pahlawan yang telah mengorbankan hidupnya untuk kemerdakaan kita. Mereka dan keluarganya (layak) mendapatkan rasa terima kasih abadi kita," tulis Cook di akun Twitter pribadinya, @tim_cook.

We honor the heroes who gave their lives for our freedom. They and their families have our eternal gratitude #MemorialDay— Tim Cook (@tim_cook) 29 Mei 2017