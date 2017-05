Wow, Aktor Vin Diesel Kagumi Ibadah Puasa

JAKARTA - Aktor laga dalam film ‘Fast and Furious’, Vin Diesel, ternyata mengagumi ibadah puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, Vin Diesel mengungkapkannya saat bersama seorang penyanyi rap bernama French Montana.

"Konsepnya luar biasa dan mungkin bagus untuk setiap orang. Puasa mengajarkan kedisiplinan, bisa juga sebagai pemulihan," kata Vin Diesel. Ia pun tak menampik jika berkat kawannya itu ia bisa terpengaruh untuk melakukan puasa.

fast and furious 9: need for eid pic.twitter.com/jEtglxynNE— brohsen (@brohsen) 27 Mei 2017