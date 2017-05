Game Injustice 2 Berada Dipuncak Selama Dua Pekan

LONDON – Game Warner Bros terbaru dengan judul Injustice 2 sudah diluncurkan beberapa waktu lalu ke pasaran. Suksesor Injustice: Gods Among Us ini sudah menempati posisi teratas di UK Charts selama dua minggu berturut-turut.

Penjualan Injustice 2 cukup kuat untuk menempatkan game ini berada pada posisi puncak, mengungguli game lainnya. Dikutip dari VG247, Selasa (30/5/2017), ini merupakan game ke-enam yang berhasil mencapai pencapaian ini di 2017.

Menurut VG247 hal ini juga disebabkan tidak adanya rilisan game terbaru sehingga tidak ada yang menghadang game bergenre fighting buatan NetherRealm Studios ini. Namun pencapaian ini cukup bagus mengingat Street Fighter 5 tidak dapat melakukannya. Namun dalam awal peluncurannya pencapaian ini dapat dicapai oleh Mortal Combat X.

Dan pada posisi 2 diisi oleh Overwatch. Seperti diketahui Overwatch merupakan game bergenre menembak yang dimainkan secara multiplayer dan diterbitkan oleh Blizzard Entertainment. Lalu pada posisi 10 diisi oleh game dari Nintendo Switch, Ultra Street Fighter 2 yang juga bergenre fighting.

Berikut Daftar 10 Game Teratas hingga sampai saat ini:

1. Injustice 2

2. Overwatch

3. GTA 5

4. FIFA 17

5. Prey

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Ghost Recon: Wildlands

8. Dishonored 2

9. The Legend of Zelda: Breath of the Wild

10. Ultra Street Fighter 2