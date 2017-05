Wah, Ternyata Ada Pertempuran Antara Manusia dan Mesin

JAKARTA – Tak sedikit orang beranggapan bahwa mesin dapat mengalahkan otak manusia. Bahkan, mesin dapat menggantikan pekerjaan manusia di masa depan.

Dalam permainan, sudah banyak pertandingan yang mengadu otak manusia dengan mesin. Hasilnya, banyak manusia yang kalah dalam pertandingan, tapi tak sedikit juga yang dapat mengalahkan mesin.

Berikut Okezone rangkum manusia yang mengadu kecerdasan otaknya dengan mesin, dikutip dari Digital Trends, Selasa (30/5/2017).

Garry Kasparov vs Deep Blue

Mantan juara catur dunia dan catur grand Rusia ini menghadapi komputer sebagai lawannya bertahun-tahun. Pada 1996, Kasparov menerima tantangan IBM untuk bersaing dengan komputer caturnya Deep Blue.

Pertemuan pertama ini menghasilkan kemenangan 4-2 atas kekalahan Kasparov. Deep Blue menandai pertama kalinya komputer memenangkan pertandingan melawan juara dunia. Tahun berikutnya, Kasparov kembali melawan komputer Deep Blue dengan versi yang lebih maju, namun Grandmaster tersebut akhirnya mengundurkan diri setelah 19 kali bergerak di pertandingan terakhir.

Poker AI vs Pro-Poker

Tim peneliti dari Universitas Carnegie Mellon baru-baru ini memutuskan untuk bereksperimen dengan hipotesis Poker sebagai permainan keberuntungan, intuisi, dan kebohongan.

Pada Januari, empat pemain top poker peringkat dunia menghabiskan 20 hari bermain melawan sebuah program yang dijuluki Libratus.

Ternyata mesin benar-benar memimpin permainan, Libratus memimpin sejak dimulainya permainan selama 20 hari.

“Mengembangkan AI adalah sebuah langkah maju yang luar biasa secara ilmiah dan memiliki banyak aplikasi,” ujar Frank Pfenning, kepala CMU School of Computer Science.

Bowler of The Year Vs Earl The Robot

Pada 2010, Chirs Barnes mantan pemain asosiasi boling profesional terbaik melawan robot boling dengan satu senjata yang dijuluki EARL (Enhanced Automated Robotic Launcher).

Robot boling tersebut dapat melemparkan bola ke jalur antara 10 dan 24 mil per jam dengan 900 rotasi per menit, membuat kurva yang luar biasa.

“Dia bisa melempar bola ke dalam sepersepuluh mil per jam, lebih konsisten dan lebih akurat daripada manusia,” ungkap Neil Stremmel, Managing Director United States Bowling Congress.