Waduh, Situs Resmi Kejaksaan Agung Diretas

JAKARTA - Setelah situs PN Negara Bali dan media online Tempo.co, kini giliran situs resmi Kejaksaan Agung yang terkena ulah iseng hacker.

Pantauan tim Okezone, situs yang beralamatkan Kejaksaan.go.id ini telah diretas orang tidak dikenal dengan nama "Cop1r3" sejak pukul 3 dini hari. Peretas sempat meninggalkan pesan berisi gambar ekspresi wajah pemeran wanita di film Suicide Squad dan tulisan:

"We were all Indonesian until race disconnected us. Religion sparated us. Politics divided us. #RipUnityInDiversity"

Belum diketahui secara pasti dampak dari peretasan yang dilakukan pihak tidak bertanggung jawab tersebut. Hingga pukul 04.45 WIB, situs Kejaksaan.go.id masih sulit diakses.