Situs Diretas, Kejaksaan Agung Alihkan Informasi via Twitter

JAKARTA – Situs resmi Kejaksaan Republik Indonesia dini hari tadi diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Hal itu berdampak bagi masyarakat karena tidak bisa mengakses informasi dari situs tersebut.

“Dampak dari peretasan tersebut adalah publik tidak punya akses informasi terhadap Kejaksaan, sebaliknya Kejaksaan pun tidak bisa mempublish informasi yang harus diketahui publik secara optimal melalui situs tersebut, tetapi kejaksaan mempunyai kanal Twitter untuk mempublish informasi kepada masyarakat,” ujar Kapuspen Kejagung M. Rum saat dihubungi Okezone via pesan elektronik, Rabu (31/5/2017).

Hingga berita ini diturunkan, situs tersebut belum dapat diakses. Namun pria yang kerap disapa Rum itu mengungkapkan situs resmi Kejaksaan itu sedang dalam tahap perbaikan.

“Ya sedang dalam tahap perbaikan agar publik dapat kembali mengakses situs Kejaksaan dan kami akan melakukan tindakan penelusuran,” tukasnya.

Dari pantauan tim Okezone, situs yang beralamat kejaksaan.go.id itu memang sudah tidak menampilkan tulisan dari hacker yang berinisial Mr. Xenophobic.

Sebelumnya diberitakan, situs tersebut telah diretas sejak pukul 3 dini hari. Peretas sempat meninggalkan pesan berisi gambar ekspresi wajah pemeran wanita di film Suicide Squad dan tulisan:

"We were all Indonesian until race disconnected us. Religion sparated us. Politics divided us. #RipUnityInDiversity"