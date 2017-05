Wow, Bocah Ini Disebut sebagai Reinkarnasi Bruce Lee

JAKARTA - Seorang bocah bernama Ryusei Imai berusia sekira 7 tahun asal Jepang, disebut sebagai reinkarnasi dari tokoh laga Bruce Lee. Bukan tanpa sebab, anak tersebut terlihat piawai dalam melakukan beragam gerakan bela diri.

Maklum, meski baru berusia belia Ryusei merupakan penggemar berat Bruce Lee. Bahkan dalam sebuah unggahan di akun Facebook-nya, Imai sempat memeragakan gerakan yang sama dengan sang idola.

Di foto terbarunya, badan bocah tersebut bahkan telah mirip atlet binaraga karena terlihat massa otot-ototnya yang mulai membesar.

Karena keahliannya itu, banyak netizen dunia yang memuji penampilan Imai. Mereka juga terlihat membagikan foto Imai dan menyandingkannya dengan Bruce Lee.

Lil' Bruce Lee Ryusei Imai wants a Big Bruce Lee Hairdo to Go with His Big Bruce Lee Moves👊🏼

Here's a 📸! @Brucelee @walkon1940 #brucelee pic.twitter.com/o4xH433pqe— BruceLeetheDragon (@bruceleedragon1) 10 Maret 2017