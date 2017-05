Gaya Hang Out Putri Jokowi Tuai Pujian Netizen

JAKARTA - Kesederhanaan Presiden Jokowi tampaknya ditularkan kepada seluruh keluarga. Tak hanya kedua putranya, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep, ternyata Kahiyang Ayu, putri Presiden Jokowi juga menunjukkan sikap kesederhanaan.

Hal itu terlihat dari unggahan akun gosip @Lambe_Turah di Instagram. Melalui video yang direkam secara sebunyi-sembunyi, tampak Kahiyang Ayu sedang berada di sebuah restoran sederhana bersama teman-temannya. Ia terlihat sedang asyik mengobrol dengan temannya sementara seseorang merekam video tersebut.

Kejadian itu pun mendapatkan reaksi positif dari netizen. Tak jarang mereka memuji sikap kesederhanaan anak-anak Jokowi.

"Oh my God, sesederhana itukah putri no 1 di negeri ku tercinta ini. Bangga saya..," kata akun @rohmastaboangmanalu.

"Hanya anak anak Pak Jokowi yang bener bener membumi, simple, mereka hidup seperti orang pada umumnya tanpa membedakan kasta.... !!!," tulis @shellaayuarmawati

Sementara itu akun @lianasarichoi mengungkapkan: "Mbak Ayang biar bapaknya Presiden tp anaknya keliatan ga sombong... suka."​

