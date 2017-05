Retas Situs Kejaksaan Agung, Hacker Hanya Cari Sensasi

JAKARTA - Situs resmi milik Kejaksaan Republik Indonesia dengan domain kejaksaan.go.id mengalami deface atau peretasan pada hari ini, Rabu (31/5/2017).

Diungkapkan oleh Irvan Nasrun di bagian Desk Ketahanan dan Keamanan Informasi Cyber Nasional Kemenkopolhukam bahwa situs milik pemerintah tersebut hanya mengalami peretasan saja.

“Hanya peretasan saja, tidak ada data yang diambil,” terangnya kepada Okezone melalui pesan elektronik.

Hingga kini, dirinya belum mengetahui siapa hacker dibalik peretasan situs tersebut. “Saya belum dapat informasi, harus masuk ke server-nya dulu untuk check log-nya,” ujar Irvan.

Menanggapi pesan yang ditulis hacker, Irvan juga menegaskan bahwa ulah hacker ini hanya sekadar mencari sensasi saja dan tidak ada unsur kesengajaan lainnya. “Cari sensasi saja,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, situs tersebut telah diretas sejak pukul 03.00 WIB atau dini hari. Peretas sempat meninggalkan pesan berisi gambar ekspresi wajah pemeran wanita di film Suicide Squad dan tulisan:

"We were all Indonesian until race disconnected us. Religion sparated us. Politics divided us. #RipUnityInDiversity"