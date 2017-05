Populer, Ucapan Selamat Ramadan Justin Trudeau Banjir Pujian Netizen

JAKARTA - Tak hanya di Indonesia, umat Islam di seluruh dunia juga melaksanakan ibadah puasa yang jatuh pada bulan suci Ramadan. Maka tak heran, beberapa tokoh penting dunia turut memberikan dukungan kepada umat Islam.

Seperti halnya yang dilakukan oleh Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. Di akun Twitter pribadinya, @JustinTrudeau, ia mengunggah sebuah video ucapan selamat Ramadan kepada umat Islam Kanada di seluruh dunia.

"Semoga umat Muslim di Kanada dan seluruh dunia mendapatkan keberkahan dan kedamaian dari bulan suci Ramadan," tulis Justin bersamaan dengan sebuah video.

Wishing Muslims in Canada and around the world a blessed & peaceful holy month of #Ramadan. https://t.co/ldumWYlc1e pic.twitter.com/NcDK3ZNoSF— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 26 Mei 2017

Berkat unggahannya itu, Justin mendapatkan pujian dari netizen lain. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa akun berikut ini.

We need more leaders like you— shahiraamin13 (@sherryamin13) 28 Mei 2017

thanks you are the best love all Canadians— Sana Raja (@RajaSana) 27 Mei 2017

May Allah bless you Trudeau. You are one of the best. #RamadanMubarak— Aliya #TeamIK (@PakistaniMN) 27 Mei 2017

