Diretas 16 Jam, Situs Kejaksaan Agung Belum Bisa Diakses

JAKARTA – Situs Kejaksaan Agung Republik Indonesia diretas orang tidak bertanggung jawab sejak pukul 03.00 dini hari. Meski demikian, situs resmi lembaga negara tersebut hingga kini belum bisa diakses.

Pantauan tim Okezone, Rabu (31/5/2017), hingga pukul 19.33 WIB atau lebih dari 16 jam situs yang berdomain kejaksaan.go.id itu belum bisa diakses oleh publik melalui desktop PC.

Sedangkan versi mobile, situs juga tak dapat diakses dan menampilkan pesan "This site can't be reached".

Sementara itu, menurut Kapsuspen Kejagung M, Rum, peretasan ini berdampak bagi masyarakat kerena tak bisa mengetahui informasi dari situs tersebut.

“Dampak dari peretasan tersebut adalah publik tidak punya akses informasi terhadap Kejaksaan, sebaliknya Kejaksaan pun tidak bisa mem-publish informasi yang harusn diketahui publik secara optimal melalui situs tersebut. Tetapi Kejaksaan mempunyai kanal Twitter untuk mem-publish informasi kepada masyarakat,” ujar Rum saat dihubungi Okezone via pesan elektronik.

Sebelumnya diberitakan, peretas sempat meninggalkan pesan berisi gambar ekspresi wajah pemeran wanita di film Suicide Squad dan sebuah tulisan.

"We were all Indonesian until race disconnected us. Religion sparated us. Politics divided us. #RipUnityInDiversity".