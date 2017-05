17 Jam Lebih Diretas, Situs Dewan Pers Tampilkan 'Situs Alami Kecelakaan Tak Disengaja'

JAKARTA – Situs resmi milik dewan pers dengan domain dewanpers.or.id mengalami deface atau peretasan sejak Rabu (31/5/2017) dini hari.

Pantauan Okezone hingga pukul 20.15 WIB, situs Dewan Pers memang sudah tak terdapat tampilan atau pesan dari hacker. Namun, tampilan dari situs dewan pers itu kini hanya berlatar warna putih dan bertuliskan, “Oops, looks like the page is lost. This is not a fault, just an accident that was not intentional.”

Sebelumnya, Anggota Dewan Pers, Imam Wahyudi menjelaskan bahwa Tim IT yang mengurus situs tersebut sedang bekerja untuk mengatasi masalah peretasan tersebut, namun hingga saat ini perbaikan tidak kunjung rampung.

"Deface sudah bisa ditangani namun masih ada masalah terkait akses ke situs dewan pers. Saat ini IT masih bekerja dan belum ada laporan mengapa situs di-deface," tutur Imam kepada Okezone terpisah.

Sebelumnya diberitakan, Hacker yang meretas situs dewan pers menyebut dirinya M2404 dan meletakkan gambar Garuda yang sedang berdarah-darah.

Hacker juga menuliskan kata-kata yang berbunyi, “Ketika Garuda kembali terluka karena provokasi makhluk durjana.. Ketika semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” kembali terabaikan karena aksi oknum yang mengatasnamakan agama.. Ketika ayat-ayat suci jadi bahan perdebatan oleh orang-orang yang merasa memiliki surga.. Ketika perjuangan pahlawan kemerdekaan sudah dilupakan begitu saja oleh mereka yang merasa paling berjasa..”.

Pelaku peretasan juga menambah kata-kata permohonan yang bertuliskan, “Tolong hentikan semua perpecahan ini, tuan.. Negaraku, bukan Negara satu agama atau milik kelompok perusak adat budaya, juga bukan milik satu golongan..”.

#DamailahIndonesiaKu ~ #JayalahBangsaku ~ #KitaIndonesia