Teases Terbaru Need For Speed Tampilkan Las Vegas

MONTREAL - Game terbaru dari Need For Speed tampaknya segera hadir. Baru-baru ini akun Twitter resmi dari Need For Speed men-tweet ‘Let’s get this party started shall we?’ bersamaan dengan gambar cakrawala yang tertutup oleh awan.

Orang-orang menganggap game terbaru keluaran EA Canada itu akan berada di Seattle karena salah satu hal yang cukup jelas terlihat adalah menara yang ada di sebelah kanan. Semua orang akan menganggap menara tersebut merupakan menara Space Needle yang berada di Seattle. Gambaran ini terungkap dari hasil desaturasi yang dikirimkan oleh pengguna lainnya.

Namun, seperti dikutip Videogamer, Rabu (31/5/2017), setting lokasi dari game Need For Speed terbaru ini akan berada di Las Vegas. Karena jika Anda mengabaikan menara merah Herring Anda akan melihat sisa cakrawala yang terlihat dengan siluet yang menunjukkan hotel-hotel khas Las Vegas. Vegas sendiri juga memiliki menara observasi.

Seperti diketahui Game Need For Speed merupakan game bergenre balap mobil yang dibuat oleh Electronic Arts yang berasal dari Kanada. Game ini juga merupakan salah satu game bergenre balap mobil yang terbilang sukses di seluruh dunia. Need For Speed pertama kali hadir pada tahun 1994 dengan judul game The Need For Speed.