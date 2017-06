WOW! Apple Terima USD70 Miliar Hanya dari Pengembang Aplikasinya

CALIFORNIA – Pasar untuk aplikasi iOS sudah sangat berkembang dan begitu pula dengan pendapatan yang diterima oleh Apple. Apple mengatakan bahwa perusahaan memperoleh sekinya lebih dari USD70 miliar dari pengembang aplikasi atau USD20 miliar lebih banyak dibandingkan pada 2016. Unduhan dari App Store juga meningkat sekira 70% dalam 12 bulan.

“70 miliar dolar (Amerika) diperoleh dari pengembang merupakan sesuatu yang impresif.” Phil Schiler, wakil presiden senior Apple untuk pemasaran seluruh dunia, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Kami kagum pada semua aplikasi baru yang hebat yang diciptakan oleh pengembang, dan kami tidak sabar untuk bertemu mereka kembali di Worldwide Developers Conference minggu depan.” Tambah Phil.

Dilansir dari Cnet, Jumat (2/6/2017), peningkatan unduhan dan pembayaran terjadi dikarenakan perubahan yang dilakukan oleh Apple setahun yang lalu pada App Store-nya. Perubahan itu termasuk menyetujui aplikasi dengan lebih cepat dan membiarkan semua aplikasi menjual ‘berlangganan’ yang dapat memotong harga untuk berlangganan aplikasi. Jika pengembang aplikasi dapat ‘memegang’ pelanggan selama satu tahun atau lebih, potongan Apple akan menyusut menjadi 15% yang sebelumnya 30%.

Untuk diketahui, aplikasi yang paling banyak dicari di App Store adalah permainan Pokemon Go dan Super Mario Run yang sangat populer.Game tersebut merupakan game pertama Nintendo untuk smartphone yang telah hadir sejak Desember 2016. Aplikasi lainnya adalah CancerAid, SPACE dari Thix, dan Zones for Training with Exercise Training.

Apple mengatakan bahwa dengan perluasan model bisnis langganan ke semua 25 kategori aplikasi, pelanggan berbayar juga akan semakin bertumbuh, meningkat 58% dari tahun ke tahun.