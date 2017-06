Saat 'Om Telolet Om' Jadi Kata Ganti Indonesia di Mancanegara

JAKARTA – Fenomena ‘Om Telolet Om’ sempat ramai dan menjadi perbincangan netizen. Tak hanya di Tanah Air, Om Telolet Om bahkan mendunia dan mencuri perhatian orang-orang populer kelas internasional seperti DJ Marsmello.

Rupanya fenomena itu juga menjadi ciri khas Indonesia di mata netizen mancanegara. Seperti pada komentar netizen untuk video yang menunjukkan aksi Demian di ajang Americans Got Tallent.

Netizen menyebutkan bahwa Demian berasal dari negara ‘Om Telolet Om’. Tak hanya itu, netizen lainnya menyebutkan ‘wkwkwkw’ juga sebagai kata ganti dari Indonesia.

“i’ve been seen this guy on netflix before, hes from om telolet country,” kata netizen Rick Grimes.

“i knoe this guy. He is from WKWKWKWK land,” ujar akun Lord Jesus.

Netizen dengan akun Gaze .Motovlog juga berkomentar “he s from om telolet om land.”