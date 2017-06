Mark Zuckerberg Tunjukkan Kepeduliannya terhadap Korban Bom Manchester

JAKARTA – Konser Ariana Grande yang berlangsung pada 22 Mei 2017 menyisakan duka. Pasalnya, konser tersebut diwarnai dengan ledakan bom hingga menyebabkan puluhan orang meninggal dan terluka.

Belum lama ini Ariana Grande dan banyak musisi lainnya menggelar penggalangan dana melalui konser bertajuk ‘One Love Manchester’. Konser ini pun ditayangkan secara langsung melalui jejaring sosial Facebook halaman Ariana Grande.

Netizen yang menonton live streaming konser tersebut juga bisa memberikan sumbangannya melalui fitur tombol donasi Facebook yang tersedia melalui halaman tersebut. Hal ini disambut gembira oleh Mark Zuckerberg. Ia bahkan merasa bangga bisa berkontribusi membantu para korban melalui layanan yang disediakan perusahaannya.

Dalam akun Facebook-nya, Zuckerberg mengatakan “Penggunaan Facebook Live dan Donasi oleh Ariana Grande untuk mengumpulkan dana dan dukungan bagi korban bom Manchester. Pikiranku ada pada semua orang di Manchester dan London, dan aku bangga bisa mendukung acara ini.”

“Great job Mark. Thanks to you!!,” ujar akun Roslyn Rose.

“Thanks, Mr. Mark Zuckerberg for your toughts and support,” komentar netizen Rosa Buccino.