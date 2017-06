Wow, Foxconn Mengajak Apple dan Amazon untuk Membuat Chip

TOKYO – Apple Inc dan Amazon Inc akan bergabung dengan tawaran Foxconn untuk bisnis semikonduktor Toshiba Corp. Dua raksasa teknologi AS itu berencana untuk memasukkan dana menurut Terry Gou pendiri Foxconn.

Namun, belum diketahui pasti apakah mitra ini akan berbentuk investasi langsung di unit semikonduktor atau akan menjadi pembiayaan untuk kesepakatan tersebut.

Dalam upayanya Hon Hai Precision Industry Co Ltd (Foxconn Taiwan) juga telah bermitra dengan unit Jepang Sharp Corp.

“Foxconn dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mengajukan tawaran untuk bisnis chip Toshiba dengan sejumlah mitra strategis,” terang perusahaan Taiwan tersebut dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Senin (5/6/2017).

Saat pihak Reuters menanyakan tentang rincian kerja sama tersebut, Apple dan Amazon menolak berkomentar.

Tentu saja Toshiba bergantung pada penjualan unit chip ini. Pasalnya, produsen chip NAND terbesar kedua di dunia itu ingin menutupi miliaran dolar biaya berjalan pada unit nuklir AS Westinghouse yang telah bangkrut.

Meskipun sebagai pemasok utama Apple, Foxconn tak dipandang sebagai pelopor untuk unit ini, karena Toshiba memiliki nilai setidaknya USD18 miliar dengan China. Sebelumnya. Pemerintah Jepang telah mengatakan akan memblokir kesepakatan bagi siapa saja yang memasok teknologi chip utama ke luar negeri.