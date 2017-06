Teknologi Ini Bantu Pengguna Berlari Lebih Cepat

CALIFORNIA - Bila Anda senang berolahraga lari dan ingin mencatat waktu terbaik yang bisa Anda tempuh, sebuah alat yang dikembangkan ilmuwan Wyss Institute and Harvard School of Engineering and Applied Sciences mungkin bisa membantu.

Dilansir Digitaltrends, Senin (5/6/2017), sistem exosuit yang dikembangkan ilmuwan meningkatkan kinerja atletik. Exosuit yang berwujud celana pendek itu diklaim bisa memotong waktu rata-rata maraton dari 9:14 menit per mil menjadi 8:49.

Pencapaian itu merupakan pengurangan yang mengesankan. Alat ini bekerja memberikan pengaruh terhadap sendi pinggul dengan menggunakan kabel tipis dan fleksibel, membantu otot di setiap langkah kaki.

Kabel tersebut terhubung ke exosuit di bagian belakang paha dan sabuk pinggang, dan bisa mengurangi biaya metabolisme berlari sebanyak 5,4 persen.

"Saat subjek berlari di atas treadmill yang memakai exosuit, unit penggerak menarik kabel, yang bertindak sebagai sepasang otot ekstensor pinggul kedua yang memberi kekuatan pada kaki dengan setiap langkahnya," tim menjelaskan cara kerja exosuit itu.

Ke depan, tim berharap bisa menciptakan teknologi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja atlet atau pemulihan setelah cedera.